POL-PDNR: Schutzbach - Verkehrsunfall zwischen Alsdorf(Sieg) und Daaden

Rott (ots) - Am Donnerstag, 27.07.2023, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Rott ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 272, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Asbach. Ausgangs einer Rechtskurve stürzte er und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den ...

