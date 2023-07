Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230711 - 0813 Frankfurt - Westend: Diebstahl hochwertiger Uhr

Frankfurt (ots)

(th) Am Montag, den 10. Juli 2023, kam es gegen 11.45 Uhr im Bereich der Westendstraße zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 85-jährigen Mannes. Das Diebesgut eine Uhr der Marke Rolex. Die Täterin konnte sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Der geschädigte 85-Jährige war zu Fuß in der Westendstraße unterwegs, als eine unbekannte Frau ihn ansprach. Sie zog ihn am Arm und forderte ihn auf mitzugehen, eine gemeinsame Freundin warte auf ihn. Auch als der Mann abwiegelte versuchte ihn die Frau weiter vom Mitkommen zu überzeugen, sie unterstrich dies abermals durch Ziehen am Arm. Als der 85-Jährige nochmals ein Mitgehen verneinte entfernte sich die Frau. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr, eine Rolex Oyster Perpetual im Wert von ca. 8.000 Euro. Diese hatte die Frau offenbar unbemerkt während des Ziehens am Arm gestohlen.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 160 cm groß, normale Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle lange Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, geschwungene Augenbrauen, dunkle Augenfarbe, bekleidet mit einem schwarzen Hosenrock sowie einer weißen Bluse.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10300 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell