POL-F: 230710 - 0811 Frankfurt - Gallusviertel: Versuchtes Tötungsdelikt

(th) Am Sonntag, den 9. Juli 2023 kam es gegen 5.20 Uhr an einem Kiosk im Bereich der Galluswarte zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen, im Rahmen derer 3 Männer im Alter von 33 bis 46 Jahren teils schwer, unter anderem an Kopf und Arm, verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 41-Jähriger mit einer mutmaßlichen Hieb- und Stichwaffe auf eine Gruppe von vier Männern losgegangen sein und dabei drei von ihnen teils schwer verletzt haben; ein Mann konnte sich dem Angreifer entziehen. Im Anschluss an die Tat flüchtete er. Ermittlungen führten zu dem 41-jährigen Tatverdächtigen, der an der Wohnanschrift seiner Lebensgefährtin in Oberrad festgenommen werden konnte.

Der Tat vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung der 34-jährigen Lebensgefährtin mit einem Mann aus der Vierergruppe ca. eine Stunde zuvor. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Auch die Lebensgefährtin wurde festgenommen. Stand jetzt ist nicht mit Ableben der Opfer zu rechnen.

Bislang konnte die Tatwaffe, bei der es sich dem äußeren Anschein nach um eine Machete, einen Krummsäbel oder ähnliches gehandelt haben soll, nicht aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und / oder eine solchen Gegenstand aufgefunden haben, werden gebeten sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatverlauf und zu den genauen Hintergründen, dauern an.

