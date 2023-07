POL-F: 230710 - 0810 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) - Unter dem Motto "Gemeinsam Sicher in Hessen" begrüßten Staatsminister Peter Beuth und Polizeipräsident Stefan Müller am gestrigen Samstag (8. Juli 2023) interessierte Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zur Auftaktveranstaltung der hessenweiten Präventionsoffensive im Polizeipräsidium Frankfurt am Main. "Prävention ist der vornehmste und ...

mehr