POL-F: 230709 - 0807 Frankfurt: Erfolgreiche Auftaktveranstaltung "Gemeinsam Sicher in Hessen"

Frankfurt (ots)

Unter dem Motto "Gemeinsam Sicher in Hessen" begrüßten Staatsminister Peter Beuth und Polizeipräsident Stefan Müller am gestrigen Samstag (8. Juli 2023) interessierte Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zur Auftaktveranstaltung der hessenweiten Präventionsoffensive im Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

"Prävention ist der vornehmste und anspruchsvollste polizeiliche Auftrag: Straftaten verhindern, bevor sie passieren! Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jede und jeder seinen Beitrag leisten kann. Durch einen intensiven Austausch mit den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern versuchen wir, Kriminalitätsphänomenen und den damit verbundenen Sicherheitsherausforderungen zielgruppenorientiert zu begegnen. Prävention betrifft uns alle, denn leider ist niemand davor gefeit, Opfer einer Straftat zu werden."

Mit diesen Worten eröffnete Polizeipräsident Stefan Müller die abwechslungsreiche Veranstaltung, in deren Rahmen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie ihre Netzwerkpartner interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Anliegen rund um das Thema im direkten Austausch zur Verfügung standen und dabei tiefe Einblicke in die vielfältige Präventionsarbeit der hessischen Polizei ermöglichten. Schwerpunkte bildeten unter anderem die Seniorenprävention, Prävention in Bezug auf Cyberkriminalität, Fahrraddiebstahlsprävention und Gefahrensensibilisierung für weiterführende Schulen.

Einen besonderen Programmpunkt bot die Belobigung von 17 Bürgerinnen und Bürgern durch Herrn Polizeipräsident Müller. Alle Geehrten hatten in Gefahrensituationen gedankenschnell gehandelt und so anderen Menschen geholfen.

Die positive Resonanz auf die Veranstaltung und das rege Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, wie wichtig das Thema Sicherheit für die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ist.

Sie haben die Veranstaltung verpasst? Kein Problem, denn in diesem Sommer folgen noch sechs weitere Präventionsroadshows in ganz Hessen. Weiter geht es am Samstag, den 15. Juli, im Polizeipräsidium Mittelhessen. Wir freuen uns auf Sie!

