Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230709 - 0804 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 7. Juli 2023, kam es gegen 22.25 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16 Monate alten Kleinkindes. Das Kind trug keine schwereren Verletzungen davon. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen.

Die Eltern gingen zum besagten Zeitpunkt mit dem Kleinkind am Mainkai im Bereich des Eiserenen Stegs spazieren, als plötzlich ein 56-jähriger Mann einen mit Glasflaschen gefüllten Müllbeutel in Richtung des Kindes warf, und dieses am Kopf traf. Passanten gelang es, den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, er wurde in Gewahrsam genommen. Das Kind wurde vor Ort durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersucht, glücklicherweise konnten keine schwereren Verletzungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell