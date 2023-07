Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230707 - 0802 Frankfurt - Bornheim: Auseinandersetzung unter mehreren Personen

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 7. Juli 2023 kam es gegen Mitternacht zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich eines Kiosks in der Rohrbachstraße, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Obgleich mögliche Täter und Opfer derzeit nicht bekannt sind, deuten Blutspuren auf dem Gehweg und der Straße auf zumindest eine Verletzung hin. In diesem Zusammenhang kam es an dem Kiosk auch zur Beschädigung der Schaufensterscheiben. Im Anschluss an die Auseinandersetzung flüchteten mehrere Personen mit Fahrzeugen in unbekannte Richtung.

Vor diesem Hintergrund kam es im Laufe des heutigen Tages auf Grund von Spurensicherungsmaßnahmen im Bereich der Rothschildallee / Rohrbachstraße zu temporären Straßensperrungen.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatablauf, zu den Beteiligten sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Geprüft wird auch, ob das aktuelle Ereignis im Zusammenhang mit dem gewaltsamen, öffentlich ausgetragenen Konflikt zweier rivalisierender Gruppierungen in der jüngsten Vergangenheit steht. Vor dem Hintergrund dieser meist in der Öffentlichkeit ausgetragenen Auseinandersetzungen und den damit verbundenen Gefahren, richtete das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am 5. Mai 2023 die Sonderkommission 2804 ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beteiligten Personen und / oder dem Geschehensablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 53110 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

