Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230707 - 0801 Frankfurt - Nordend: Mann belästigt Frauen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagabend, den 6. Juli 2023, kam es im Günthersburgpark zu einem Vorfall, bei dem drei junge Frauen von einem unbekannten Mann belästigt wurden.

Die drei 17 bis 19 Jahre alten Frauen hielten sich gegen 18.55 Uhr in der Parkanlage auf, als ein Mann auf sie zuging, sich in die Hose griff und offensichtlich begann sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Frauen verständigten umgehend die Polizei, was auch der Unbekannte mitbekam und sich in Richtung Hallgarten-Straße entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze blonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, markantes Gesicht mit auffallenden Wangenknochen; bekleidet mit einer blaugrauen Kappe, einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Hose, weißen Sneakern; trug eine Sonnenbrille und führte eine Schwarze Stofftasche mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell