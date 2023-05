Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

(jul) Als der 55-jährige Laatzener am 14.05. um 06:50 Uhr seinen Seat Alhambra im Hohen Kamp in Sarstedt auf einen der dortigen Parkbuchten (Höhe Meisenweg) abstellte, war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw gegen 10:15 Uhr musste er allerdings mit Erschrecken einen frischen Unfallschaden am Heck bemerken. Nach bisherigen Erkenntnissen muss es in diesen Zeitraum zu einer seitlichen Berührung mit einem unbekannten Kraftwagen gekommen sein, wonach der Unfallverursacher jedoch nicht seinen Wartepflichen zur Angabe seiner Personalien nachkam. Mögliche Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066-985115 melden und ihre Erkenntnisse teilen.

