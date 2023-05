Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). In der Zeit von Samstag, 13.05.2023, gegen 13 Uhr auf Sonntag, 14.05.2023, gegen 12.25 Uhr kam es in der Straße An der Vormasch zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Dabei wurde ein geparkter weißer Seat am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

