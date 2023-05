Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Störenfried in der Mobilitätsmeile in Gewahrsam genommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (lin) - Am Samstagmittag, den 13.05.23, fällt gegen 11:35 Uhr erstmalig ein 26-jähriger Hildesheimer auf, der Besucher der Mobilitätsmeile in der Almstraße anpöbelt und beleidigt. Augenscheinlich ist er alkoholisiert. Von den Polizisten der Innenstadtwache erhält er deshalb für die Veranstaltung einen Platzverweis. Kurz darauf taucht er dann aber wieder in der Bernwardstraße auf, wo er für einen Geschicklichkeitsparcour aufgestellte Pylonen von ihren Stellflächen tritt. Als ihn ein Passant auf sein Verhalten anspricht, kommt es zwischen den Beiden zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, bevor der Passant die Flucht ergreift und der Störenfried seinen Weg durch die Mobilitätsmeile fortsetzt. Unmittelbar darauf trifft der erste Streifenwagen ein und fordert ihn auf, stehen zu bleiben. Da der 26-jährige sich allen Anweisungen der Polizisten widersetzt, wird er von ihnen in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrt er sich jedoch und verletzt die 23-jährige Polizeikommissarin und den 28-jährigen Polizeikommissar durch oberflächliche Kratzer an den Unterarmen. Der in Gewahrsam Genommene zeigt sich bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen weiterhin renitent und beschädigt einen Streifenwagen, sowie Interieur seiner Gewahrsamszelle. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstand, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Für die Beweisführung kommt auch die von den Beamten eingesetzte Bodycam zum Tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell