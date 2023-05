POL-HI: Diebstahl eines Traktors

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Am Sonnenkamp (Sti). Am 12.05.2023 ist es zwischen 06.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Straße Am Sonnenkamp zu einem Diebstahl eines Fahrrades gekommen. Der Eigentümer hatte sein Citybike der Marke Pegasus neben einem Wohnhaus abgestellt und mit einem Kettengliederschloss gesichert. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, entgegen. ...

