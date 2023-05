Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an zwei Pkw

BOCKENEM (hep): Am 13.05.2023, zwischen 13:30 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in Bockenem zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Dabei wurde jeweils die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand großflächig zerkratzt. Ein betroffener Volkswagen Modell T4 stand im Nordwall geparkt. Der andere Pkw Audi A8 wurde in der Langen Burgstraße beschädigt. Es entstanden jeweils Schäden im hohen dreistelligen Bereich.

Hinweise zu diesen Taten melden sie bitte unter der Rufnummer 05063-9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth.

