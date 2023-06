Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.06.2023

Delmenhorst (ots)

Brand einer Doppelgarage

26969 Butjadingen, OT Kleintossens

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 07.45 Uhr, kam es in Butjadingen, Kleintossens, zum Brand einer Doppelgarage mit angrenzendem Schuppen. Das Gebäude, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert war, brannte vollständig ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Tossens und Burhave waren mit ca. 30 Kameradinnen/ Kameraden vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zurzeit noch an.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin 26954 Nordenham, Deichgräfenstraße / Hafenstraße

Am Freitag, den 09.06.2023, gegen 09:54 Uhr, befuhr eine 82jährige Radfahrerin aus Nordenham, die Deichgräfenstraße, aus Richtung Ilsestraße kommend. Im Einmündungsbereich zur Hafenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 76jährigen Motorrollerfahrer aus Nordenham, der die Deichgräfenstraße aus Richtung Bahnhof kommend befuhr und der abknickenden Vorfahrt in Richtung Friedrich-Ebert- Straße folgte. Durch den Unfall wurde die 82jährige Radfahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

26969 Butjadingen, OT Eckwarderhörne, Zum Leuchtfeuer

Am Freitag, den 09.06.2023, gegen 11.45 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer Auf einem Parkplatz gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Unbeteiligte Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen des flüchtenden Pkw. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorrollerfahrer

Am Freitag, den 09.06.2023, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Heiligenwiehmstraße Im Kreuzungsbereich zur Lange Straße / Martin-Pauls-Straße / Burhaver Straße Zu einem Auffahrunfall zwischen einem 20jährigen Motorrollerfahrer aus Nordenham und einer 37jährigen Pkw-Fahrerin aus Nordenham, bei dem der Motorrollerfahrer leicht verletzt wurde. Die vorausfahrende Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, als der Motorrollerfahrer aus Unaufmerksamkeit auf den Pkw auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe Von 1800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell