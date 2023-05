Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche nach Kind erfolgreich abgeschlossen

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, 12.05.2023 kam es durch einen Busfahrer gg. 16:22 Uhr zu einer Meldung über einen kleinen 4-5jährigen Jungen, der mit Fahrradhelm und Fahrrad an der Bushaltestelle Neutor in Linz am Rhein stehen würde. Nach Ansprache hatte der Junge mitgeteilt, dass er nach Kasbach-Ohlenberg wollte. Da der Busfahrer aber in die andere Richtung fuhr, erfolgte die Mitteilung an die Polizei, weil er in Sorge war, dass ein so kleiner Junge nicht alleine Bus fahren sollte. Nach Überprüfung der Örtlichkeit, konnte der Junge nicht mehr festgestellt werden. In Folge erfolgte eine intensive Fahndung nach dem Jungen. Diese verlief nach einer Stunde mit negativem Ergebnis. Die Überprüfung von mehreren in Frage kommenden Meldeanschriften in Kasbach-Ohlenberg führte ebenfalls nicht zur Klärung. Jetzt kommt Kommissar Zufall zur Hilfe. Bei einem erneuten Versuch durch gezielte Fahndung den Jungen zu finden , führte die Aufklärung des Parkplatz eines Supermarktes in Linz am Rhein zur Feststellung. Beim Befahren des Parkplatzes querte der Radler den Einsatzwagen der Polizei. Abschließend wurden die Personalien und die Daten der Mutter erfragt. Somit stand einer Rückführung des Kindes nichts mehr im Wege. Zum Abschluss stand fest, dass der 6jährige Junge mit seinem Kinderrad ausgebüxt war. Er radelte mit seinem Rädchen von Kasbach-Ohlenberg nach Linz und strandete dort.

