POL-PDNR: Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot der Baustelle

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 11.05.2023, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Koblenzer Straße, aus Richtung Almersbach kommend, in Fahrtrichtung Kölner Straße. Ein 22-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte, die Koblenzer Straße über einen Fußgängerüberweg fahrend zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er, ...

mehr