Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230710 - 0808 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 9. Juli 2023, kam es gegen 17.45 Uhr im Bereich der Elbestraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 55-jährigen Mannes. Der 31-jährige Täter wurde festgenommen.

Der unter Drogeneinfluss stehende 31-Jährige schlug auf das Fahrzeug des Geschädigten ein, als dieser in Begriff war auszuparken. Als der Geschädigte das Fahrzeug verließ und den Beschuldigten darauf ansprach, griff dieser ihn unvermittelt mit einem Schraubenzieher an. Der 55-Jährige wehrte sich, wurde jedoch dabei am Handgelenk verletzt. Der 31-Jährige lies nicht von seinem Opfer ab, er versuchte weiter mit dem Schraubenzieher auf den 55-Jährigen einzuwirken. In diesem Moment wurde eine Zivilstreife auf die Situation aufmerksam. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte die Situation unter Kontrolle, und der 31-Jährige festgenommen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete er gegenüber den Polizeibeamten heftigen Widerstand. Sowohl der 31-Jährige als auch ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, der Beschuldigte mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell