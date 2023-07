Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Montag (03.07.2023) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Pkw-Fahrer und einem 77-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr wollte der Pkw-Fahrer von einem Parkplatz aus in die Neuburger Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte dabei und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kriegshaber - Am gestrigen Montag (03.07.2023) kam es in der Donauwörther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 12-jährigen Fußgängerin und einem 46-jährigen Pkw-Fahrer. Die 12-Jährge wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 16.45 Uhr überquerte die 12-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge, die Fußgängerampel an der Ecke Kaltenhoferstraße bei Rotlicht. Der Pkw-Fahrer war in südliche Richtung unterwegs und übersah aufgrund eines wartenden Autos die 12-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Die 12-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

