Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 29.07.2023

Betzdorf (ots)

Mudersbach

Verkehrsunfall mit Verletzten am 28.07.2023, 07.00 h, in Mudersbach, Koblenzer Straße Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, ein 35-jähriger Transit-Fahrer und ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer befuhren hintereinander die B 62/Koblenzer Straße aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Siegen. Als der 54-jährige an einen Fußgängerüberweg anhalten musste, bremste auch der 35-jährige entsprechend ab. Diesen Vorgang erkannte allerdings der 31-jährige Sprinter-Fahrer zu spät, fuhr auf den vor ihm stehenden Transit auf und schob diesen wiederum auf den Pkw. Dabei wurden der 54-jährige, der 35-jährige Transit-Fahrer und ein 48-jähriger Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000.-EUR.

Betzdorf

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss am 28.07.2023, 08.45 h, in Betzdorf, Tiergartengarten/Kirchstraße Ein 48-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) befuhr die Tiergartenstraße und beabsichtigte nach links in die Kirchstraße abzubiegen. Dabei kam er aufgrund regennasser Fahrbahn sowie Alkohol- und Drogeneinfluss zu Fall und verletzte sich schwer, so dass er ins Krankenhaus verbracht werden musste. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der 48-jährige polizeibekannte Mann muss nun mit verschiedenen Strafanzeigen rechnen. Der Sachschaden belief sich auf rund 200.-EUR.

Alsdorf

Einbruchdiebstahl in der Nacht vom 27.07. auf den 28.07.2023, in Alsdorf, Hauptstraße Bislang unbekannte Täter brachen an der Bell Oil Tankstelle zwei Münzautomaten der Staubsaugerhalle auf und entwendeten das Münzgeld. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell