Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende vom 28.-30.07.2023

Neuwied (ots)

Neuwied, Feldkirchen - Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf: In der Zeit vom 26.07.2023, 18:00 Uhr bis 28.07.2023, 07:00 Uhr parkte die Fahrerin eines Audi ihren PKW im Bereich der Pestalozzistraße, Neuwied Feldkirchen. Dort wurde durch bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe ihres Fahrzeugs eingeschlagen. Da der Innenraum des Fahrzeugs nicht angegangen wurde, wird von Vandalismus ausgegangen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Neuwied, Heddesdorf - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads - Zeugenaufruf: Am Samstagabend, den 29.07.2023 kam es in der Zeit von 19:40 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads der Marke CUBE. Das Fahrrad wurde mittels Spiralschloss vor der Neuwied Galerie in der Heddesdorfer Straße an dem dortigen Fahrradständer befestigt und durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Zur Öffnung des Schlosses wurde vermutlich Werkzeug eingesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Neuwied, Innenstadt - Trunkenheitsfahrt: Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Neuwied durch Zeugen ein Fahrzeug in auffälliger Fahrweise gemeldet, welches im Bereich der Neuwieder Innenstadt unterwegs war. Der Fahrzeugführer soll dabei in Schlangenlinien gefahren sein. Das Fahrzeug konnte kurz darauf durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde durch einen Atemalkoholtest eine erhebliche Alkoholisierung des 41-jährigen Fahrers festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet und die Fahrerlaubnis mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen.

Neuwied, Heddesdorf - Sachbeschädigung / Vandalismus Tiefgarage: In der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie mehrere Jugendliche um einen stark beschädigten PKW Golf in der Tiefgarage des Neuwieder Kauflands herumstanden und diesen fotografierten. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, entfernten diese sich von der Örtlichkeit. Die entsandten Einsatzkräfte konnten die Personengruppe im Bereich der Neuwieder Innenstadt feststellen, kontrollieren und als Täter identifizieren. Die Fahrzeuge wurden mittels Steinen sowie mit Sportgeräten, welche sich in einem PKW befanden massiv beschädigt. Neben den Fahrzeugen wurden auch Teile der Wände in der Tiefgarage beschädigt. Gegen die vier Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell