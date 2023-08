Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in der Markthallenstraße (05.08.2023)

Radolfzell (ots)

Nicht unerhebliche Verletzungen erlitten haben zwei Männer bei einer Auseinandersetzung in der Markthallenstraße am Samstagabend. Gegen 22 Uhr kam es nach einer zunächst verbalen Provokation eines 18-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 34 Jahre alten Mann. Dabei schlug der Jüngere dem Älteren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als der 34-Jährige daraufhin zu Fall kam drosch der 18-Jährige weiterhin mehrfach auf den am Boden liegen ein. Einem 42-Jährigen, der versuchte zu schlichten, verpasste der junge Mann ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend ließ er von den beiden Verletzten ab. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 18-Jährigen muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell