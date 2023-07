Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verdacht auf Körperverletzung

Am Samstag, 29. Juli 2023, gegen 17:20 Uhr meldete sich ein 41-jähriger Hinweisgeber bei der Polizei in Cloppenburg und teilte mit, dass es ggf. in einer Unterkunft in Garrel an der Dieselstraße zu einer Körperverletzung kam. Ein dortiger 39-jähriger Bewohner gab ihm gegenüber an, dass es zwischen ihm und einer weiteren Person eine Auseinandersetzung gab, wodurch die andere Person verletzt wurde. Die alarmierten Kräfte wurden umgehend zum mutmaßlichen Tatort entsandt. Dort konnte eine Spurenlage vorgefunden werden, die einen solchen Sachverhalt bestätigen könnte und somit ein Anfangsverdacht einer Körperverletzung vorlag. Über Art und Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes, und ggf. Erlangung neuer Spuren/Erkenntnisse wurde das Objekt an der Dieselstraße vorsorglich mittels eines Leichenspürhundes abgesucht. Eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung wurde ebenfalls durchgeführt. Derzeit richtet sich der Anfangsverdacht gegen einen 39-jährigen Tatverdächtigen, dieser ist flüchtig. Nach ihm wird gefahndet. Hinweise auf das Opfer liegen derzeit nicht vor. Eine konkrete Sachverhaltsrekonstruktion ist derzeit noch nicht möglich, weshalb auch noch keine weiteren Details genannt werden können. Es werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Ermittlungen zur Aufklärung einer möglichen Straftat geführt. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell