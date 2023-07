Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 30.07.2023

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 29.07.2023, gegen 06:35 Uhr, kam es auf der B214 Ecke Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Anhänger von einem Pkw gelöst hatte. Ein 46-jähriger aus Steinfeld befährt mit seinem Pkw und einem dahinter befindlichen Anhänger die B214 in Richtung Diepholz als sich plötzlich der Anhänger vom Pkw löst und gegen den entgegenkommenden Lkw eines 42-jährigen aus Bohmte rollt. Bei dem Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Lohne - Diebstahl von Werkzeug aus Schuppen In der Nacht von Freitag auf Samstag, -28./29.07.2023 -, kam es in Lohne in der Wicheler Straße zu einem Diebstahl von Werkzeug. Unbekannte Täter gelangen in einen Schuppen im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 570EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne oder in Vechta zu melden.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 30.07.2023, gegen 01:45 Uhr, kommt es in Visbek auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Visbek verliert in einer leichten Linkskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallt dort gegen einen Baum und wird von dort gegen ein Straßenschild geschleudert. Dort bleibt er dann stehen. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer vom Unfallort. Gegen den Fahrzeugführer erhebt sich außerdem der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Infolge des Verkehrsunfalls wird der Fahrzeugführer verletzt. Am PKW, am Baum sowie an der Berne entsteht Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441 / 9430 entgegen.

