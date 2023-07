Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 29.07.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage , Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag gegen 11:30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 18 -jährigen Mann aus Lastrup, der mit seinem Pkw die Lange Straße in Dinklage befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Lastruper wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage, Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag kam es in der Helenenstraße in Dinklage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen dort abgestellten Pkw und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Dinklage oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 10:45 Uhr kam es an der Christoph-Bernhard-Bastei in Vechta zu einem Auffahrunfall. Eine 62-jährige Frau aus Wildeshausen übersah einen vor ihr haltenden Pkw eines 69-jährigen Cloppenburgers und fuhr auf diesen auf. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Vechta, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Donnerstag kam es in der Kopernikusstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 31-jähriger Vechtaer fuhr von einem Firmengelände auf die Kopernikusstraße auf und übersah dabei den Pkw eines 43-järigen Mann aus Edewecht. Bei dem Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt.

