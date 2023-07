Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall Lastrup, Korrektur der Pressemeldung vom 28.07.2023, 18:00 Uhr

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Pressemeldung von 18:00 Uhr wird wie folgt korrigiert:

Heute, gegen 15.25 Uhr, befährt ein 24-Jähriger aus Essen mit seinem PKW die Wallstraße aus Richtung Lastrup in Richtung Suhle. Im PKW fahren ein 19- und ein 9- Jähriger aus Essen mit. Ihm entgegen kommt ein 36-Jähriger aus Lindern mit seinem Klein-LKW. Nach einer leichten Kurve kommt es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch alle Personen schwer verletzt werden. Der PKW-Fahrer wird von der Feuerwehr Lastrup aus dem PKW befreit. Der PKW-Fahrer und der 9-Jährige werden mit Rettungshubschraubern in die Kliniken nach Oldenburg und Westerstede geflogen. Die anderen Beteiligten werden in die Krankenhäuser Cloppenburg und Meppen eingeliefert. Die Fahrzeuge werden schwer beschädigt; der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Während der Rettungsarbeiten wurde die Wallstraße gesperrt.

