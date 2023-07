Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 12.07.2023

Friedberg (ots)

+++

Bad Nauheim: Scheibe eingeworfen

Unbekannte warfen am Samstagabend die Frontscheibe eines auf dem Vorplatz eines Rosenhandels südlich Im Amselfeld an der K173 parkenden LKW ein. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen hatten gegen 20.20 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und drei Personen in Richtung Kreisstraße wegrennen sehen. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Geld gefordert und zusammengeschlagen / Kripo ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung

Nachdem ein 36-Jähriger am letzten Mittwochabend (05.07.) in der Friedberger Kaiserstraße von zwei ihm namentlich nicht bekannten jungen Männern im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren zusammengeschlagen wurde, die offenbar Geld von ihm forderten, ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war gegen 20 Uhr der Geschädigte vor einem Lebensmittelgeschäft in Höhe der Hausnummer 85 von den beiden Beschuldigten angesprochen und schließlich am Kopf verletzt worden, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06031/6010 entgegen.

+++

Bad Vilbel: Ladendieb wirft Shampoo-Flaschen

Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten, wie am Montagabend (10.07.) ein 40-Jähriger, der zuvor mehrere Flaschen Shampoo in seinem Rucksack verstaut hatte, den Rewe-Markt in der Rodheimer Straße verließ, ohne zu bezahlen. Als ein Angestellter ihn ansprach und festhielt äußerte der Beschuldigte, dass er ein Messer bei sich habe, woraufhin er in seine Hosentasche griff. Der Zeuge ließ den Mann gehen, folgte ihm aber in sicherer Entfernung. Trotz kurzerhand als Wurfgeschoss umfunktionierter Haarwaschmittel ließ sich der Verfolger nicht abhängen. Hinzugerufen Polizeibeamte nahmen den Dieb schließlich fest.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell