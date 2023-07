Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, 16.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Visbek mit einem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum in Visbek, Erlte ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 35-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, 23.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Brinkstraße in Lohne ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 28. 07. 2023, 00.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger aus Cappeln mit einem Pkw die Krimpenforter Straße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, 22.50 Uhr befuhr ein 42-jähriger aus Lastrup mit einem Pkw die Düper Straße in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, 16.35 Uhr befuhr ein 45-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Vechta und beabsichtigte nach rechts auf die Straße An der Gräfte abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 46-jährige aus Vechta, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radfahrerin leicht Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1350,00 Euro.

Bakum - Brand

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 15:10 Uhr geriet in Bakum, Harmer Straße bei einem dortigen Fleischverarbeitenden Betrieb ein Förderband in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Bakum, Lüsche und Vechta waren mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 26. Juli 2023, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 27. Juli 2023, 06:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe eines Imbisses an der Lindenstraße in Lohne. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 28. Juli 2023, gegen 00:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem PKW, Mercedes die Osnabrücker Straße in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 26. Juli 2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 27. Juli 2023, 00:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW, Peugeot, welcher in Lohne an der Brinkstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht benannt werden. Der Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

