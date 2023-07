Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 08:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Löningerin mit ihrem PKW die Löninger Straße in Richtung Lindern. Ihr entgegen kam ein 67-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Lieferwagen. Die 19-jährige geriet nun, aus bislang ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr, kollidierte seitlich mit dem Transporter und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Der Transporter wiederum kollidierte in Folge des Ausweichmanövers mit einem Stromkasten. Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 11.000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, gegen 16:10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Cloppenburger die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn. An der Anschlussstelle Bethen beabsichtigte er nach links auf die Umgehungsstraße abzubiegen, um auf die B213 in Richtung Löningen aufzufahren. Hierbei übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 56-jährigen Cloppenburgerin, die die Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg befuhr. An beiden PKW entstand ein Sachschaden, der auf ca. 7.000,- EUR geschätzt wird. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. Juli 2023, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde in Cloppenburg an der Boschstraße ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW, Mercedes, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Abbiegen mit einem Anhänger, beschädigt. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

