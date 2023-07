Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Petersdorf - Straßenverkehrsgefährdung

Am 26. Juli 2023, gegen 08:50 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Friesoythe die Hauptstraße von Benthullen kommend in Richtung Petersdorf. Aufgrund eines plötzlichen, akuten Gesundheitsproblemes geriet er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Obwohl er seinen PKW nicht mehr sicher lenken konnte, setzte er seine Fahrt fort. Ein ihm folgender 29-jähriger Mann aus Westoverledingen stellte sodann fest, dass der 74-jährige Schlangenlinien fuhr und auch teilweise in den Gegenverkehr geriet. Hierbei soll es zu gefährlichen Situationen gekommen sein, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um eine Kollision mit dem PKW des 74-jährigen zu verhindern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder die Fahrzeugführer, die durch den 74-jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter 04491/9339-0 in Verbindung zu setzen.

