Bakum - Diebstahl eines Pedelec

Von Montag, 24. Juli 2023, 23.00 Uhr bis Dienstag, 25. Juli 2023, 07.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Bakum, Lerigaustraße, ein Pedelec des Herstellers Conway, Cairon T200 samt angehängtem Fahrradanhänger des Herstellers Croozer, 4Two. Das Rad war mittels eines Rahmenbügelschlosses auf dem Grundstück eines Wohnhauses verschlossen abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 25. Juli 2023, 14.15 Uhr befuhren die bislang unbekannte Fahrerin eines dunkelgrauen SUV und ein 28-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw, VW Polo, den Visbeker Damm in Vechta. Der 28-Jährige leitete einen Überholvorgang ein. Als er sich in Höhe der bislang unbekannten Verkehrsteilnehmerin befand scherte diese ebenfalls aus, um eine vorausfahrende Zugmaschine zu überholen. Der 28-Jährige aus Vechta wich nach links aus und kollidierte mit einem Leitpfosten, wodurch der Außenspiegel des Pkw beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250,00 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Juli 2023, 15.24 Uhr beabsichtige eine 51-jährige aus Vechta, Oldenburger Straße / Ecke Lattweg, mit ihrem Pkw vom Parkplatz der dort ansässigen Bäckerei auf die Fahrbahn einzufahren. Sie brachte ihr Fahrzeug ca. 50 cm auf der Fahrbahn zum Stehen, da sie einen 61-jährigen aus Lohne wahrnahm, der die Oldenburger Straße mit seinem Motorrad befuhr. Der Motorradfahrer leitete einige Meter vor dem Pkw der 51-jährigen eine Vollbremsung ein und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Pkw der 51-jährigen kam es nicht. Der 61-jährige wurde mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Dienstag, 25. Juli 2023, 17.45 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Vechta und beabsichtige nach rechts auf die Straße An der Gräfte abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 84-jährigen Radfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer stürzte. Der 84-Jährige wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Juli 2023, zwischen 11:50 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein in Lohne, auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Dinklager Straße ordnungsgemäß geparkter PKW, Skoda Karoq, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Bakum- Pedelecfahrer kollidiert mit Rehbock

Zu einem "ungewöhnlichen Unfall" kam es am Dienstag, 25. Juli 2023, 08.00 Uhr, in Bakum. Ein 53-jähriger Pedelecfahrer aus Vechta fuhr mit seinem Rad auf der Büscheler Straße, aus Richtung Bakum kommend, in Fahrtrichtung Bakum-Hausstette. Auf halber Strecke, zwischen den Ortschaften, kreuzte plötzlich ein Rehbock die Straße und stieß frontal mit dem Pedelec des Vechtaers zusammen. Sowohl der 53-Jährige, als auch der Rehbock stürzten und kamen neben der Fahrbahn zu Fall. Ersthelfer, die nachfolgend zur Unfallstelle kamen, kümmerten sich um den leicht Verletzten, der bei dem Unfall offensichtlich Prellungen und Schürfwunden erlitt. Der Rehbock wurde beim Verkehrsunfall "erlegt", denn dieser lag regungslos im Gras, daher wurde der örtlich zuständige Jagdpächter informiert, damit dieser den Rehbock abholt. Während die Ersthelfer auf die Polizei, bzw. den Rettungswagen warteten "erwachte" der Rehbock plötzlich wieder und flüchtete in ein angrenzendes Maisfeld. Der 53-Jährige kam anschließend verletzt in ein örtliches Krankenhaus, der unfallverursachende Rehbock ist weiterhin flüchtig, der örtlich zuständige Jagdpächter hat aber noch am Unfallort "die Verfolgung" aufgenommen. Das Pedelec wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

