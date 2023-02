Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallstatistik und die Bedeutung für die Autobahn - Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 01.03.

Münster (ots)

Am 01.03. wird die Verkehrsunfallstatistik 2022 veröffentlicht. Aus diesem Grund laden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster herzlich zum Fernfahrerstammtisch am 01.03. um 17:00 Uhr an der Rastanlage Münsterland-Ost ein.

Wie haben sich die Zahlen entwickelt und was sind die Hauptunfallursachen? Gibt es aus Sicht der Fahrerrunde mögliche Erklärungsansätze? Hinter jeder Statistik stehen Menschen und ihre Schicksale. Schwere Verkehrsunfälle hinterlassen nicht nur bei den Betroffenen ihre Spuren. Auch Angehörige, Helfer und Zeugen brauchen in vielen Fällen Unterstützung.

In der Runde des Fernfahrerstammtisches soll ein Austausch zu diesem tagesaktuellen Thema stattfinden und Wege des polizeilichen Opferschutzes vorgestellt werden.

