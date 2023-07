Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 25.Juli 2023, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Bösel mit einem Pitbike die Straße Auf dem Rahe. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem war das Kraftfahrzeug nicht versichert. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe - Diebstahl aus Container

Am Montag, den 24.Juli 2023, gegen 00.15 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück einer Sandentnahmestelle am Raffeldweg und drangen gewaltsam in einen dortigen Container ein. Aus dem Container wurde ein Bootsseil und eine Flasche Lampenöl entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und anschließender Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 26.Juli 2023, zwischen 00.26 Uhr und 02.02 Uhr befuhr ein 21-jähriger Friesoyther mit seinem Pedelec die Thüler Straße in Richtung Thüle und wurde durch einen entgegenkommenden, silbernen PKW, VW seitlich touchiert und dabei leicht verletzt. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentrtion von 1,74 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

