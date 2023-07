Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 24. Juli 2023, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr zerstachen unbekannte Täter die Reifen eines im Saterland an der Kirchstraße geparkten PKW, VW Jetta. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. Juli 2023, gegen 03:07 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus dem Saterland den Radweg an der Marktstraße. Im Bereich des dortigen Kreisverkehres nutzte er die Fahrbahn und wurde von hinten von einem schwarzen PKW angefahren, der den Kreisverkehr in Richtung Strücklingen befuhr. Der 20-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der PKW Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Angaben zum flüchtigen Verkehrsteilnehmer können nicht gemacht werden.

Barßel - Sachbeschädigung an Jugendzentrum In der Zeit zwischen Freitag, den 21.Juli 2023, gegen 19.15 Uhr und Montag, den 24.Juli 2023, um 13.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe Am Gebäude des Jugendzentrums in der Westmarkstraße eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

