Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl/Zeugenaufruf

Wie bereits am 22. Juli 2023 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5564441) ereignete sich am 21. Juli 2023, gegen 16:40 Uhr, in der Cloppenburger Stadttorpassage ein Ladendiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter auf dem Fahrrad im Vorbeifahren 15 T-Shirts entwendet hat. Nun liegt eine Beschreibung des Täters vor. Hierbei soll es sich um eine männliche Person, schlank, nackenlange schwarze Haare und afrikanischem Erscheinungsbild handeln. Sie wird auf ca. 20 Jahre alt geschätzt. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Steppweste und darunter einem gelben T-Shirt. Zudem trug die Person ein schwarzes Käppi mit unbekannter Aufschrift. Der Täter flüchtete in Richtung Bürgermeister-Heukamp-Straße und im weiteren Verlauf in Richtung Am Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise auf die Person oder zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

