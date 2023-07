POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall Am Sonntag, 23. Juli 2023, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Böseler die Straße Sandrocken in Garrel in Richtung Glaßdorfer Straße. Im Bereich der Linkskurve vom Sandrocken in den Übergang zur Glaßdorfer Straße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und in der Folge mit zwei ...

mehr