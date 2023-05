Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Weißer VW Polo am Kennzeichen beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:45 Uhr, und Donnerstag (11. Mai 2023), 16:45 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf der Lutherstraße einen Schaden an einem weißen VW Polo verursacht. Der Wagen war am Fahrbahnrand in Richtung Kolpingstraße in einer Parkfläche abgestellt. Es entstand ein Schaden am vorderen Kennzeichen sowie der Stoßstange. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

