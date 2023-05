Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Firmengelände

Pflanzen gestohlen

Goch-Nierswalde (ots)

Unbekannte Täter haben ein Zaunelement beschädigt, um sich Zutritt zu dem Gelände eines Pflanzenhandels an der Triftstraße zu verschaffen. Eine Zeugin bemerkte den eingedrückten Zaun am Donnerstag (11. Mai 2023) gegen 08:30 Uhr und informierte den Eigentümern. Offenbar entwendeten die Täter mehrere Pflanzen vom Außengelände des Betriebs, der genaue Umfang der Beute war noch unklar. Am Samstag (6. Mai 2023) war es nach Angaben des Eigentümers bereits zu einem ähnlichen Diebstahl gekommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell