POL-MS: Streng geschützte Wanderfalken mutmaßlich vergiftet - Drei tote Tiere auf Münsteraner Fernsehturm gefunden - Die Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montagabend (28.11., 22:40 Uhr) in einem Restaurant an der Kanalstraße versucht, einer Kellnerin das Portmonee aus der Gürteltasche zu reißen. Als die Frau dies bemerkte und den Diebstahl verhinderte, flüchtete der Mann zu Fuß über die Kettelerstraße in Richtung Wermelingstraße. Der Täter ist circa 25 bis 30 Jahre ...

