POL-MS: Festnahme nach Raub auf Juwelier - Täter in Untersuchungshaft

Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizei nimmt Täter mit Waffe nach versuchtem Raub auf Juwelier am Prinzipalmarkt fest" (ots vom 26.11., 13:10 Uhr)

Nachdem Polizisten am Samstagmorgen (26.11., 10:46 Uhr) einen 30-jährigen Tatverdächtigen nach einem versuchten bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier am Prinzipalmarkt festgenommen hatten, erließ ein Richter noch am darauffolgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

