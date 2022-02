Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Arbeitsreiches Wochenende für Pasewalker Bundespolizisten

Pomellen (ots)

Gleich vier Haftbefehle mussten Pasewalker Bundespolizisten am vergangenen Wochenende vollstrecken:

Am Samstagabend wurde ein 43- jähriger polnischer Staatsangehöriger auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, mit Fahrtrichtung Stettin angehalten und kontrolliert. Die Person legte zur Kontrolle einen totalgefälschten litauischen Führerschein sowie eine totalgefälschte litauische ID-Card vor. Bei der Durchsuchung der persönlichen Sachen wurden Dokumente u.a. Entlassungspapier eines polnischen Krankenhauses, aufgefunden. Eine Fahndungsabfrage ergab eine Ausschreibung zur vorläufigen Festnahme. Der Mann wurde durch die Republik Polen mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er hatte in den Jahren 2013 und 2014 gegen das polnische Betäubungsmittelgesetz verstoßen, indem er beträchtliche Mengen Cannabis angebaut und daraus Marihuana hergestellt hatte. Dieses brachte er dann in Umlauf. In den Jahren 2012 bis 2013 hatte der Mann auch in Großbritannien wegen der gleichen Begehensweise eine 2- jährige Haftstrafe verbüßt.

Am Sonntag erfolgte die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Pasewalk. Dieser verfügte die Auslieferungshaft und die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Bützow. Zusätzlich wurde Anzeigen wegen Urkundenfälschung erstattet.

In den frühen Sonntag Morgenstunden wurde auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, ein 34- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war auf dem Weg nach Berlin. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme Strafvollstreckung durch die STA Neubrandenburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Als Strafe waren 200,-EUR Geldtrafe+82,50,-EUR Kosten oder 20 Tage Ersatzhaft festgelegt. Der Mann konnte die Gesamtgeldstrafe zahlen und ersparte sich damit die Haftstrafe.

Eine Stunde später wurde an gleicher Stelle ein 33- jähriger Pole, als Fahrer eines polnischen Taxis, angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund Strafvollstreckung wegen Diebstahl durch die STA Eberswalde. Urteil: 20,- EUR Geldstrafe+2,50 Restgeldstrafe+ 104,95 EUR Kosten oder 2 Tage Ersatzhaft. Der Mann konnte die geforderte Gelstrafe zahlen.

Am Sonntagmittag wurde ein 28- jähriger polnischer Staatsangehöriger bei einem Schwerpunkteinsatz auf der Bundesautobahn 11, unmittelbar am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, in einem Linienbus der Firma Berlinex festgestellt und kontrolliert. Die STA Gera suchte ihn mit Haftbefehl zur Strafvollstreckung: 400,- EUR Geldstrafe + 78,25EUR Kosten. Der Pole zahlte die geforderte Geldstrafe und ersparte sich damit 20 Tage Ersatzhaft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell