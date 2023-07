Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 23. Juli 2023, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Böseler die Straße Sandrocken in Garrel in Richtung Glaßdorfer Straße. Im Bereich der Linkskurve vom Sandrocken in den Übergang zur Glaßdorfer Straße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und in der Folge mit zwei Straßenbäumen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Aufgrund einer Rauchentwicklung am Fahrzeug wurde die Feuerwehr Garrel alarmiert und war mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell