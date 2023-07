Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Am Sonntag, den 23.Juli 2023, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 49-jähriger aus Barßel mit seinem PKW, Opel die Bollinger Straße in Richtung Barßel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW nach rechts von Fahrbahn ab und prallte dort gegen zwei Bäume. Der Fahrer, sowie ein 52-jähriger und ein 14-jähriger Mitfahrer aus Barßel erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser erbracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell