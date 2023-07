Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22/23.07.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht - Vechta

Am 22.07.2023, gegen 17:56 Uhr kam es in 49377 Vechta, Im Kühl 1 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem silbernen Kleinwagen das Tor eines Begrenzungszaunes und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430)in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Lohne

Am 22.07.2023, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lohner mit einem Pkw den Südring in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss - Visbek

Am 22.07.2023; 22:27 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Visbeker mit einem Kleinkraftrad die Lohner Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Visbek

Am 22.07.2023; 16:23 Uhr, wurde auf dem Döller Damm in Visbek ein Fahrzeuggespann kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass 59-jährige Fahrzeugführer aus Visbek nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 51 -jährigen Fahrzeughalter/ Arbeitgeber aus Visbek wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt anordnete.

Trunkenheitsfahrt in Neuenkirchen-Vörden

Am 22.07.2023; 20:53 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Lehrte mit seinem PKW die Dammer Straße in Neuenkirchen-Vörden, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Nach Durchführung einer Blutentnahme folgte die Beschlagnahme des Führerscheines.

