LPI-G: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Altenburg (ots) - Schmölln: Eine 71-jährige Fahrerin eines Pkw VW fuhr am Montag (05.06.23) gegen 14:05 Uhr aus der Einfahrt des Krankenhauses in Schmölln und hatte die Absicht geradeaus über die Robert-Koch-Straße in Richtung Gößnitz zu fahren. Dabei missachtete sie einen auf der Robert-Koch-Straße fahrenden 16-Jährigen mit seinem Moped, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

mehr