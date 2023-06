Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher stehlen Motorrad und Kinderfahrrad + Pedelec gestohlen + Graffiti an der Hauswand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Michelbach - Einbrecher stehlen Motorrad und Kinderfahrrad

Beim Einbruch in einen im Wehracker stehenden Wellblechcontainer erbeuteten der oder die Täter ein Pucky LS-Pro 18-1 Kinderfahrrad und eine silberne BMX S 1000 RR mit dem Kennzeichen MR-S132. Der Gesamtwert der Beute liegt bei über 26 Tausend Euro. Der Einbruch war von Montag auf Dienstag, 06. Juni, zwischen 22 und 08 Uhr. Da beide Fahrzeuge fehlen, liegt ein Verladen der Beute nahe. Wer hat in der Tatnacht in Michelbach in der Straße Wehracker oder in unmittelbarer Nähe Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat ein Verladen der Fahrzeuge oder ein Fahrzeug mit einem aufgeladenen oder eingeladenen Motorrad gesehen? Wo ist die BMW jetzt? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Pedelec gestohlen

Das am Dienstag, 06. Juni, zwischen 10.25 und 10.45 Uhr gestohlene weiße KTM Macina Style 720 im Wert von 4000 Euro stand in einer schmalen Gasse zwischen dem Sparkassenparkplatz und dem Anwesen Universitätsstraße 21. Auch die zwei Meter hohe, zur Straße gelegene und diese Gasse quasi sichernde Metalltür konnte den Diebstahl des E-Bikes nicht verhindern. Das Fahrrad fällt eventuell durch die hellblaue Fahrradtasche mit Aufschrift auf. In der Tasche befanden sich noch eine anthrazitfarbige Aktentasche und das Ladegerät für den Akku. Hinweise zu dem Diebstahl, zum Nutzer nach 10.25 Uhr, zum Verbleib des Bikes oder der Satteltasche bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti an der Hauswand

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte einen Satz in englischer Sprache auf die weiße Wand eines Hauses im Steinweg. Diese Sachbeschädigung durch Graffiti war in der Nacht zum Samstag, 27. Mai, zwischen 19 und 08 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

