POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Brand in einer Wohnung: eine Person leichtverletzt

Wimsheim (ots) - Nach mehreren Farbschmierereien an Gebäudefassaden, Sitzbänken und an einem Pkw ermittelt nun der Polizeiposten Heimsheim. Die unbekannte Täterschaft brachte in der Zeit zwischen Sonntag, 25.09.2022 ,19:00 Uhr und Montag, 26.09.2022, 07:00 Uhr, rund um eine Gebäudefassade in der Rathausstraße ...

mehr