Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher am Werk

Niederschmalkalden (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf einem Betriebsgelände in der Straße "An der B19" in Niederschmalkalden zu schaffen. Sie brachen das Haupttor auf und entwendeten aus den dortigen Containern mehrere Werkzeuge. Danach zapften sie von der betriebseigenen Tankstelle knapp 500 Liter Diesel ab und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ein Gesamtschaden von fast 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell