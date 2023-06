Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in und Diebstahl aus Autos + Einbruch in Praxis

Cölbe - Einbrüche in und Diebstahl aus Autos

In der Nacht zum Dienstag, 06. Juni, kam es in Cölbe zu mehreren Straftaten rund um Autos. Der oder die Täter öffneten teils unverschlossene Autos und drangen auch gewaltsam ein. Sie stahlen Bargeld und sonstige offen im Auto liegende Gegenstände wie z. B. einen blauen Rucksack, Schlüssel oder in einem fall auch ein Surface Go, dass durch die Aufkleber, ein schwarz-weißes Pferd und ein schwarz-weißes Stabhochsprungabbild auffällt. Die bislang bekannten fünf Autos parkten in der Alten Dorfstraße. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Praxis

Einbrecher stahlen in einer Praxis in der Biegenstraße eine geringe Summe Bargeld und ein Laptop. Der Einbruch war zwischen 13 Uhr am Samstag und 07 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 06. Juni. Der Täter drang in dem Mehrfamilienwohn- und Geschäftshaus mit ebenerdiger Ladenzeile durch die aufgehebelte Tür in die Praxisräume ein. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von mehr als Tausend Euro.

