Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg, Nord- und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kabel

Am 22.07.2023, gegen 23:00 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter mehrere Strom- und Netzwerkkabel von einer Baustelle in der Drüdingstraße in 49661 Cloppenburg. Danach flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am 22.07.2023, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr, begaben sich derzeit unbekannte Täter auf ein frei zugängliches Grundstück in der St.-Stephan-Straße in 49661 Cloppenburg und hebelten dort eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Daraufhin wurde das Haus betreten und nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Es wurden diverse Schmuckstücke aus dem Haus entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 gerne entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss

Am 22.07.2023, um 11:25 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Molbergen mit einem Kleinkraftrad die Dorfstraße in 49688 Lastrup, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Konsum von Betäubungsmitteln wurde eingeräumt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der Fahrzeugführer im Besitz von einer geringen Menge Betäubungsmittel. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Es wurde eine Blutprobe bei dem 26-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss

Am 22.07.2023, um 21:40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Cloppenburg mit einem PKW die die Osterstraße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe bei dem 33-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 22.07.2023, um 10:55 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Kirchhofstraße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 43-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nordkreis - FEHLANZEIGE!

