Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigungen an der Thülsfelder Talsperre

In der Zeit von Montag, 17. Juli 2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 19. Juli 2023, 09:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter die neue Wachstation sowie einen mobilen Wachcontainer an der Thülsfelder Talsperre mit Fäkalien. Vermutlich wurden hier die vorgefundenen Hundekotbeutel aus den Mülleimern entnommen und an die Wände geschmiert. Zusätzlich wurden auf dem Abenteuerspielplatz Reservistenfort aus einer Tischplatte die Bretter herausgebrochen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu den Schmierereien und Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

